Надела красный джемпер с джинсовой юбкой: жена Риши Сунака посетила дом престарелых

Акшата Мурти посетила Йоркшир в рамках предвыборной кампании. Она пытается помочь мужу завоевать сердца избирателей своим обаянием.
Супруга премьер-министра Великобритании Риши Сунака и дочь индийского миллиардера - Акшата Мурти - посетила дом престарелых Королевского Британского легиона в Рипоне.
Женщина сейчас активно начала посещать подобные мероприятия, чтобы привлечь внимание к своему мужу и заручиться поддержкой избирателей, ведь 4 июля 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы.
В дом престарелых она пришла в лаконичном наряде, поскольку сочетала красный джемпер и джинсовую юбку. Также Акшата обула слингбэки бежевого цвета, а из украшений надела помолвочное кольцо с бриллиантами.
С жителями центра она пила чай, улыбалась и много шутила. Фотографы, которых также пригласили в это учреждение, запечатлели супругу Сунака даже на коленях - во время общения с одной из пожилых женщин.
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