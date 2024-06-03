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Надела красный джемпер с джинсовой юбкой: жена Риши Сунака посетила дом престарелых

Надела красный джемпер с джинсовой юбкой: жена Риши Сунака посетила дом престарелых

Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Акшата Мурти посетила Йоркшир в рамках предвыборной кампании. Она пытается помочь мужу завоевать сердца избирателей своим обаянием.

Супруга премьер-министра Великобритании Риши Сунака и дочь индийского миллиардера - Акшата Мурти - посетила дом престарелых Королевского Британского легиона в Рипоне.

Акшата Мурти / © Associated Press
Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Женщина сейчас активно начала посещать подобные мероприятия, чтобы привлечь внимание к своему мужу и заручиться поддержкой избирателей, ведь 4 июля 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы.

В дом престарелых она пришла в лаконичном наряде, поскольку сочетала красный джемпер и джинсовую юбку. Также Акшата обула слингбэки бежевого цвета, а из украшений надела помолвочное кольцо с бриллиантами.

Акшата Мурти / © Associated Press
Акшата Мурти / Фото: Associated Press
Акшата Мурти / © Associated Press
Акшата Мурти / Фото: Associated Press

С жителями центра она пила чай, улыбалась и много шутила. Фотографы, которых также пригласили в это учреждение, запечатлели супругу Сунака даже на коленях - во время общения с одной из пожилых женщин.

Акшата Мурти / © Associated Press
Акшата Мурти / Фото: Associated Press
Акшата Мурти / © Associated Press
Акшата Мурти / Фото: Associated Press

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