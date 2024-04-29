Надела куртку не по размеру: принцесса Габриэлла с мамой Шарлин на спортивном мероприятии

На выходных 9-летняя принцесса посетила вместе с родителями гонку E-Prix Монако, которая является частью календаря чемпионата мира ABB FIA Formula E.

Княгиня Шарлин с дочерью принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

На публике принцесса Габриэлла появилась в светло-розовой куртке-косухе, которая была на нее немного велика и под которой виднелась белая футболка и была в белых джинсах. Волосы юной принцессы были собраны в косу вокруг головы, в ушах были золотые серьги-гвоздики, а на шее висела тонкая золотая цепочка с крестиком.

Также на гонках присутствовал и ее брат-близнец принц Жак. Мальчик выглядел очень стильно и был одет в кожаную куртку черного цвета, черные джинсы и светло-серые замшевые туфли.

А княгиня Шарлин приехала в черном приталенном жакете на замке от Louis Vuitton, сочетая его с брюками-карго кремового цвета от этого же бренда и кожаными туфлями-лодочками Louis Vuitton на каблуках. У Шарлин была ее фирменная прическа, а челку она зачесала на правый бок и сделала натуральный макияж на лице.

Принц Жак / Фото: Getty Images

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