Надела любимое платье: Джилл Байден посадила сакуру с Юко Кисидой - супругой премьер-министра Японии

Юко была первой женой премьер-министра Японии, посетившей Белый дом в одиночестве.
Первая леди США Джилл Байден и супруга премьер-министра Японии - 58-летняя Юко Кисида, поговорили за небольшим обедом и чашечкой чая, а затем посадили вместе сакуру на одной из лужаек Белого дома.
Для этого мероприятия Джилл Байден надела одно из своих самых любимых платьев - бело-розовый наряд от бренда Monique Lhuillier. Ранее это платье первая леди неоднократно надевала на важные события.
Образ она дополнила платье нежно-розовым жакетом и слингбэками от Valentino, которые тоже очень часто носит. Также в образе первой леди присутствовали крупные розовые серьги в виде цветов Lele Sadoughi.
А вот Юко Кисида отдала предпочтение нежно-розовому твидовому костюму с юбкой, который дополнила серьгами с жемчугом и туфлями-лодочками.
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