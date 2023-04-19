Надела любимое платье: Джилл Байден посадила сакуру с Юко Кисидой - супругой премьер-министра Японии

Первая леди США Джилл Байден и супруга премьер-министра Японии - 58-летняя Юко Кисида, поговорили за небольшим обедом и чашечкой чая, а затем посадили вместе сакуру на одной из лужаек Белого дома.

Джилл Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия Джилл Байден надела одно из своих самых любимых платьев - бело-розовый наряд от бренда Monique Lhuillier. Ранее это платье первая леди неоднократно надевала на важные события.

Образ она дополнила платье нежно-розовым жакетом и слингбэками от Valentino, которые тоже очень часто носит. Также в образе первой леди присутствовали крупные розовые серьги в виде цветов Lele Sadoughi.

Джилл Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

А вот Юко Кисида отдала предпочтение нежно-розовому твидовому костюму с юбкой, который дополнила серьгами с жемчугом и туфлями-лодочками.

Джилл Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

Читайте также:

Эффектные образы Джилл Байден (31 фото)