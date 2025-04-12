Надела любимую юбку: королева Мэри восхитила нарядом на праздновании дня рождения дочери

Королева Мэри / © Getty Images

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В пятницу, 11 апреля, Изабелла и ее семья — мама королева Мэри, отец король Фредерик, брат принц Винсент и сестра принцесса Жозефина посетили праздничные мероприятия в городе Орхусе. Но если именинница пришла на мероприятие в брючном костюме небесно-голубого цвета, то ее мама решила надеть любимую юбку-карандаш от бренда Emilia Wickstead.

Также на 53-летней Мэри была бежевая блуга от BOSS, а также лаконичные бежевые туфли. Гламура образу добавляли украшения с аквамаринами и бриллиантами.

Королева Мэри / © Getty Images

Чтобы не замерзнуть на улице Мэри дополнила лук белым пальто на запах от бренда JOSEPH, которое носила с поясом.

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Королевская семья Дании / © Getty Images

Эту юбку Мэри уже надевала неоднократно. Также на королеве можно было увидеть ее в прошлом году во время государственного визита в Норвегию. Вот только тогда она сочетала ее с голубой нежной блузой.

Королева Мэри с мужем в Норвегии, 2024 год / © Getty Images

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что Мэри — очень экономная королевская особа, поскольку на протяжении многих лет повторно носит вещи, в частности вечерние платья. Некоторые из нарядов она уже передает своим дочерям.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и ее сын принц Кристиан / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images