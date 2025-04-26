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Надела любимый бренд: Джилл Байден пришла прощаться с Папой в костюме с гламурными пуговицами
Бывшая первая леди США — 73-летняя Джилл Байден — вместе со своим мужем Джо Байденом посетила прощание с Папой Римским. Женщина осталось верной своему стилю и вкусу даже в такой день.
Байден появилась на траурном мероприятии в костюме от Модного дома Schiaparelli, который включал платье с прямой юбкой, закрывающей колени, а также жакет с длинными рукавами, ассиметричным подолом и красивыми гламурными золотыми пуговицами с камнями.
Также Джилл Байден дополнила наряд черными колготками, туфлями-лодочками на каблуках и клатчем из текстурированной кожи. Свои светлые волосы она покрыла кружевной мантильей и завершила ансамбль золотыми украшениями, очками на глазах и макияжем.
Этот костюм выполнен в любимом для Байден фасоне. Таких у бывшей первой леди несколько и в разных цветах. Ниже предлагаем посмотреть, как такой фасон костюма она стабилизировала ранее.