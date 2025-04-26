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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Надела любимый бренд: Джилл Байден пришла прощаться с Папой в костюме с гламурными пуговицами

Бывшая первая леди США — 73-летняя Джилл Байден — вместе со своим мужем Джо Байденом посетила прощание с Папой Римским. Женщина осталось верной своему стилю и вкусу даже в такой день.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джилл Байден

Джилл Байден / © Getty Images

Байден появилась на траурном мероприятии в костюме от Модного дома Schiaparelli, который включал платье с прямой юбкой, закрывающей колени, а также жакет с длинными рукавами, ассиметричным подолом и красивыми гламурными золотыми пуговицами с камнями.

Также Джилл Байден дополнила наряд черными колготками, туфлями-лодочками на каблуках и клатчем из текстурированной кожи. Свои светлые волосы она покрыла кружевной мантильей и завершила ансамбль золотыми украшениями, очками на глазах и макияжем.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Этот костюм выполнен в любимом для Байден фасоне. Таких у бывшей первой леди несколько и в разных цветах. Ниже предлагаем посмотреть, как такой фасон костюма она стабилизировала ранее.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден и Джо Байден_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джо Байден, Джилл Байден_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден и королева Летиция / © Associated Press

Джилл Байден и королева Летиция / © Associated Press

Джилл Байден и королева Летиция / © Getty Images

Джилл Байден и королева Летиция / © Getty Images

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press

Джилл Байден_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден и Джо Байден_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джилл Байден в 2021 году / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден, Джо Байден_5 / © Associated Press

© Associated Press

Джо Байден и Джилл Байден_6 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден и Юко Кисида_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден / © Getty Images

© Getty Images

Джилл Байден_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден_8 / © Associated Press

© Associated Press

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