Надела любимый бренд: Джилл Байден пришла прощаться с Папой в костюме с гламурными пуговицами

Джилл Байден / © Getty Images

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Байден появилась на траурном мероприятии в костюме от Модного дома Schiaparelli, который включал платье с прямой юбкой, закрывающей колени, а также жакет с длинными рукавами, ассиметричным подолом и красивыми гламурными золотыми пуговицами с камнями.

Также Джилл Байден дополнила наряд черными колготками, туфлями-лодочками на каблуках и клатчем из текстурированной кожи. Свои светлые волосы она покрыла кружевной мантильей и завершила ансамбль золотыми украшениями, очками на глазах и макияжем.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Этот костюм выполнен в любимом для Байден фасоне. Таких у бывшей первой леди несколько и в разных цветах. Ниже предлагаем посмотреть, как такой фасон костюма она стабилизировала ранее.

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© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

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