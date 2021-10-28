Надела любимый костюм: королева Летиция с мужем Филиппом посетила школу

У короля Испании Филиппа и его супруги Летиции сегодня публичный выход в свет.

Королевская чета посетила школу CRA Mestra Clara Torres, получившую награду Фонда Жироны "Лучшая школа 2020", 28 октября 2021 года в Туи, в Испании.

На королеве сегодня один из ее любимых брючных костюмов от бренда BOSS пыльно-розового оттенка. Его Летиция надела с трикотажной кофтой чуть светлее по тону и лаковыми туфлями-лодочками тоже в оттенке пыльной розы. Волосы королева собрала в высокий хвост, надела на палец свое любимое кольцо-талисман и не забыла про защитную маску.

Королева Летиция / Getty Images

Несмотря на то, что на недавнем мероприятии супруга монарха впервые за долгое время появилась без маски на лице, она продолжает придерживаться мер безопасности во время публичных выходов. Король Филипп VI также следует этому правилу. Он сегодня одет в темно-серый полосатый костюм, белую рубашку и синий галстук в крапинку.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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