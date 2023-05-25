Надела любимый костюм: принцесса Кейт посетила Музей подкидышей в Лондоне

Кейт Миддлтон является покровительницей Музея подкидышей. Она приехала сегодня на встречу с теми, кто пережил подобный опыт, чтобы больше узнать о проблеме.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Центральный лондонский музей, рассказывает об истории приюта для подкидышей, который в середине 18 века начал заботиться о детях, брошенных матерями, которые не могли за ними присматривать.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса выглядела расслабленно и была облачена в розовый костюм от Alexander McQueen, который носила уже несколько раз под жакетом которого у нее был топ в тон с достатточно глубоким вырезом, обута в белые туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi, а на брюках у нее был белый пояс с интересной пряжкой от Camilla Elphick.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Кэтрин распустила длинные волосы и накрутила их легкими волнами, надела золотые серьги-колечки с жемчужной подвеской от Maria Black. Макияж был классическим, а маникюр отсутствовал.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Во время встречи Кейт встретилась с людьми, которые жили в системе опеки, а также с приемными опекунами и приемными родителями.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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