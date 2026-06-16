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Надела мантию и шляпу с огромным пером: принцесса Анна на церемонии Ордена Подвязки
Королевская принцесса Анна присутствовала на ежегодной церемонии Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
В понедельник члены королевской семьи собрались в Виндзорском замке на ежегодную церемонию Ордена Подвязки, посвященную старейшему и самому высокопоставленному рыцарскому ордену Великобритании.
Каждый год церемония награждения Ордена проходит в виде шествия и службы на территории Виндзорского замка, родового поместья британской королевской семьи.
Принц Уильям, король Чарльз, королева Камилла, принцесса Анна и принц Эдвард были одеты в синие бархатные мантии и шляпы с перьями страуса для церемонии, которая берет свое начало в 1348 году и была основана королем Эдуаром III.
Принцесса Анна также была в мантии и высоких белых перчатках, а на голове у нее была огромная шляпа с белым страусиным пером.
Принцесса Уэльская и герцогиня Эдинбургая Софи не являются членами Ордена Подвязки, но, как и в прошлые годы, они присутствовали на мероприятии, чтобы поддержать своих мужей и других членов семьи.
Кейт надела платье-пальто цвета сливочного масла от Patrick McDowell, а герцогиня Софи блистала в шелковом платье Suzannah London.