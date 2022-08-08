Надела мини в отпуске: королева Летиция со свекровью и дочками были запечатлены на рынке

Летиция, ее свекровь - королева София - и дочери королевской четы - принцесса Леонор и инфанта София - были запечатлены фотографами, когда покидали ресторан Beatnik в Пальма-де-Майорка.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

Также семья посетила рынок Пасео-де-Сагрера.

Королева Летиция, которой в следующем месяце исполнится 50 лет, надела в этот вечер очень короткое и яркое платье-рубашку с тонким ремешком-веревкой на поясе и продемонстрировала свои стройные ноги. К наряду Ее Величество подобрала розовые эспадрильи на платформе и с завязками лентами. В руках держала маленький тканевый клатч, а из украшений на королеве были только небольшие золотые серьги-кольца.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

Младшая дочь Летиции была одета в белое мини и эспадрильи бежевого цвета, а старшая Леонор была в голубом платье-рубашке тоже длины мини и тоже сочетала его с бежевыми эспадрильями.

83-летняя свекровь Летиции облачилась в легкий летний брючный костюм с пестрым принтом, к которому подобрала белую сатиновую блузку и обула тоже эспадрильи на платформе.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

Пока девочки развлекались вчетвером, глава семейства – король Филипп VI - принял участие в парусных соревнованиях.

Король Филипп VI / Фото: Getty Images

Читайте также: