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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Надела наряд матери: принцесса Швеции Эстель очаровала образом на крестинах сестры

Принцесса Швеции Эстель взяла на себя неожиданную роль, несмотря на то, что ей всего 13 лет.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Швеции Эстель

Принцесса Швеции Эстель / © Getty Images

Молодая королевская особа, первенец кронпринцессы Виктории, стала одной из крестных мама для маленькой дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии — принцессы Инес.

Принцесса Швеции Эстель / © Getty Images

Принцесса Швеции Эстель / © Getty Images

На мероприятии, на котором собралась вся королевская семья, Эстель появилась в костюме пастельного цвета от бренда Ida Sjöstedt, который включал блузу с рукавами флаттер и юбку длины миди. Наряд был полностью украшен белыми маленькими цветами.

Принцесса Швеции Эстель / © Getty Images

Принцесса Швеции Эстель / © Getty Images

Наряд принцесса носила в сочетании с балетками, лаконичной прической и серьгами-гвоздиками.

Ранее этот наряд принадлежал матери Эстель — кронпринцессе Виктории. Она носила этот костюм в 2024 году на одной из своих рабочих встреч.

Напомним, что ранее девочка уже носила наряды матери. Как-то она попала под прицел папарацци по пути в Дроттнингхольмский театр в зеленом платье бренда H&M, ранее оно принадлежало ее матери. Для Эстель тогда, вероятно, платье укоротили и подогнали по фигуре.

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