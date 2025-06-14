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Надела наряд матери: принцесса Швеции Эстель очаровала образом на крестинах сестры
Принцесса Швеции Эстель взяла на себя неожиданную роль, несмотря на то, что ей всего 13 лет.
Молодая королевская особа, первенец кронпринцессы Виктории, стала одной из крестных мама для маленькой дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии — принцессы Инес.
На мероприятии, на котором собралась вся королевская семья, Эстель появилась в костюме пастельного цвета от бренда Ida Sjöstedt, который включал блузу с рукавами флаттер и юбку длины миди. Наряд был полностью украшен белыми маленькими цветами.
Наряд принцесса носила в сочетании с балетками, лаконичной прической и серьгами-гвоздиками.
Ранее этот наряд принадлежал матери Эстель — кронпринцессе Виктории. Она носила этот костюм в 2024 году на одной из своих рабочих встреч.
Напомним, что ранее девочка уже носила наряды матери. Как-то она попала под прицел папарацци по пути в Дроттнингхольмский театр в зеленом платье бренда H&M, ранее оно принадлежало ее матери. Для Эстель тогда, вероятно, платье укоротили и подогнали по фигуре.