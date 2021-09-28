Надела наряд от H&M: датская кронпринцесса Мэри вручила особую награду

Она красиво сочетала дорогие аксессуары и вещи от демократичного бренда.

Датская кронпринцесса Мэри и ее муж кронпринц Фредерик вручили свою награду Kronprinsparrets Priser 2021, которая была основана в 2004 году по случаю свадьбы пары. Награды присуждаются за значительные усилия в области искусства, культуры и социальной работы.

Для мероприятия Мэри выбрала элегантный вечерний образ, в котором сочетала юбку от H&M и черный верх с открытыми плечами и длинными рукавами. Дополнили этот красивый образ прическа, лаконичные золотые браслеты на руках от Cartier, сережки с изумрудами в ушах и пара туфель Gianvito Rossi.

Принцесса Мэри и принц Фредерик / Getty Images

Кронпринц Фредерик появился на мероприятии в темно-синем полосатом костюме, который сочетал с белой рубашкой, коричневым шелковым галстуком и черными туфлями.

Принцесса Мэри и принц Фредерик / Getty Images

С началом осени у членов королевских семей начинается горячий сезон различных светских мероприятий. Например, ранее будущая королева-консорт приехала в Национальный музей науки и технологий "Леонардо да Винчи" в Милане, чтобы посетить выставку.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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