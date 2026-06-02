- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
Надела не платье: Мелания Трамп в ярком наряде появилась на мероприятии в Белом доме
Такой образ выбрала бы не каждая первая леди, но госпожа Трамп любит модные эксперименты.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели мероприятие в Белом доме — пара приветствовала участников ежегодного пикника Конгресса на Южной поляне. Госпожа Трамп надела нестандартный летний наряд, который привлек внимание, ведь на ней был романтический комбинезон.
Наряд первой леди выполнен в розовом оттенке и был свободного фасона. Рукава и холошни комбинезона украшали яркие цветочные аппликации. Образ Мелания дополнила красивой укладкой, насыщенным макияжем и широким зеленым поясом с пряжкой, которой подчеркивал талию.
Напомним, что ранее госпожа Трамп выступила в одной из роскошных комнат Белого дома накануне Дня матери. Первая леди выглядела роскошно, ведь выбрала классический наряд в деловом стиле.