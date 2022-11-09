Надела неоднозначный наряд: принцессу Уэльскую заподозрили в беременности

В британских таблоидах снова заговорили о четвертой беременности принцессы Уэльской. Мол Кейт, спит и видит себя матерью четверых детей, вдохновляясь примером королевы Елизаветы II.

На прошлой неделе принцесса Уэльская, Кэтрин с мужем принцем Уильямом приезжали в общественный центр города Скарборо. В тот день Кэтрин надела монохромный наряд: платье-миди цвета верблюжьей шерсти и такого же цвета пальто от Max&Co за 530 евро, взяла сумку DeMellier London за 340 евро и плетеный пояс на талии от Boden за 70 евро. Остроносые лодочки тоже были подобраны в тон наряда.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Пальто сидело свободно на фигуре принцессы и именно после этого выхода поклонники начали снова обсуждать возможную четвертую беременность Кейт, и, к слову, не в первый раз.

Писали даже, что о беременности пара может объявить аккурат ко дню рождения принцессы Уэльской, который она отмечает 9 января. Ей исполнится 41 год.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Было бы прекрасно снова наблюдать за выходами беременной принцессы Кэтрин, если бы это оказалось правдой. Но уже в следующем выходе, когда Кейт приехала на стадион DW в Уигане перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по регби между Англией и Папуа-Новой Гвинеей, принцесса продемонстрировала, что поводов для разговоров нет.

Красное двубортное пальто от Alexander McQueen идеально сидело по ее фигуре и подчеркивало тонкую талию.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ранее этой осенью мы несколько раз видели, как Кейт держала на руках детей и даже младенцев, а поклонники шутили, что теперь принцу Уильяму уж точно не отвертеться.

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