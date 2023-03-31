Надела одно из самых популярных платьев: принцесса Беатрис посетила мероприятие в Лондоне

Внучка покойной королевы Елизаветы II - 34-летняя принцесса Беатрис - посетила мероприятие в Лондоне - запуск выставки BBC Earth Experience, которая по сути является цифровым "аттракционом". Посетители выставки смогут наблюдать впечатляющие кадры из популярного сериала BBC "Семь миров, одна планета", проецируемые на огромные экраны с разными углами обзора.

Принцесса надела на презентацию очень популярное платье от британского бренда The Vampire’s Wife. Это длинное вельветовое синее платье с рюшами на рукавах и подоле.

Наряд Беатрис дополнила поясом на талии, несколькими браслетами на запястьях и черными замшевыми сапогами. Также она сделала легкий макияж и распустила волосы.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Платье в этом фасоне и от этого бренда у девушки не единственное - у Беатрис также есть такое с цветочным принтом, зеленое и с люрексом.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Также в платье The Vampire’s Wife неоднократно появлялась принцесса Кейт и множество других знаменитостей.

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