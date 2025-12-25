- Дата публикации
Надела особенное пальто: принцесса Кейт с семьей была запечатлена во время рождественской прогулки
Принц и принцесса Уэльские с тремя детьми присутствовали сегодня на рождественской утренней службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
Принцесса Кэтрин утром на Рождество продемонстрировала изысканный деревенский шик, появившись в коричневом клетчатом пальто от Blazé Milano. Это строгое пальто уже хорошо знакомо публике, в последний раз она надевала его в 2021 году перед церковью Святой Марии, что подчеркивает ее давнюю приверженность повторному использованию ключевых вещей, а не погоне за новинками.
Этот образ имел особое эмоциональное значение, поскольку это было то же самое пальто, которое она выбрала ранее в этом году для своего визита в Королевскую больницу Марсден, что придавало образу ощущение сдержанной преемственности и стойкости.
Вместо того чтобы выбирать что-то новое, Кэтрин сделала ставку на продуманный стиль, позволив знакомым вещам и смыслу выйти на первый план.
Кэтрин уложила волосы в свою фирменную свободную волнистую прическу, дополнив макияж дымчатыми тенями. Также свой образ Кейт дополнила платком на шее, золотыми серьгами и шляпой-таблеткой. Ее 10-летняя дочь принцесса Шарлотта также надела бежевое пальто и была обута в балетки. А вот мужчины семьи — принц Уильям, Джордж и Луи были в темно-синих пальто, брюках и галстуках. Даже самый младший — 7-летний Луи — отошел от традиции носить шорты, как делал это в прошлые годы.
Согласно королевской традиции, мальчики должны носить шорты при посещении официальных мероприятий до восьми лет — обычай, передающийся из поколения в поколение и уходящий корнями в аристократические традиции. Но принцу, по всей видимости, разрешили отойти от традиции немного раньше.