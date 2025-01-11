Надела особое платье: королева Маргрете на мероприятии во дворце

Хоть королева Маргрете уже не исполняет королевских обязанностей, но она продолжает оставаться покровительницей многих национальных организаций, учреждений и фондов.
10 января Маргрете приветствовала представителей своих патронатов на новогоднем приеме, состоявшемся во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.
"Все это произошло сегодня днем, когда снег медленно опускался на Амалиенборг, а вокальный ансамбль UngKlang спел во дворце песню "Нет ничего в мире тише снега". Этот момент произошел во время патронажного новогоднего отдыха Ее Величества королевы Маргрете во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Сегодня днем Ее Величество пригласила представителей своих покровительств на шампанское, сок, кофе с пирожными и беседу в Амалиенборге", - говорится в подписи к фото.
Во время мероприятия она была одета в фиолетовое шерстяное платье с воротником-стойкой, разработанное Аннет Фрайфельдт. Наряд она носила с черными туфлями и любимыми украшениями в виде ромашек.
Ранее королева дебютировала в этом платье 31 декабря 2023 года во время своей новогодней речи, где она объявила о решении уйти с престола.
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