Надела пальто 20-летней давности: сравниваем образ принцессы Анны тогда и сейчас

Сестра короля Чарльза III – принцесса Анна – появилась на новом публичном мероприятии, повторив один из своих образов.

Направляясь на днях в Глостершир королевская принцесса встретилась с жертвами шторма Берт в Лидни и была запечатлена общающейся с агентствами и волонтерами, которые помогали в восстановлении города.

В ноябре 2024 года мощная буря принесла сильный дождь, снег и сильный ветер, которые нанесли сокрушительный ущерб объектам в этом районе.

Принцесса Анна 2025 год / Фото: Instagram британской королевской семьи

Принцесса Анна приехала на мероприятие в шерстяном пальто лесного цвета с плюшевыми бархатными манжетами и соответствующим воротником. Пуговицы пальто также были более темного оттенка зеленого и проходили по центру изделия. Она завершила образ парой коричневых замшевых перчаток и твидовой сумкой, которую она перекинула через плечо, а также потрясающей золотой и изумрудной брошью.

Принцесса Анна 2025 год / Фото: Instagram британской королевской семьи

Принцесса Анна уже давно является поклонницей устойчивой моды и часто выбирает переработку своих любимых образов. Похоже, что она хранит свое изысканное пальто на протяжении более 20 лет, поскольку она была сфотографирована в этом предмете одежды еще в 2002 году.

Принцесса Анна 2025 год / Фото: Instagram британской королевской семьи

Впервые Анна появилась на публике в этом наряде в марте 2002 года на Челтнемском фестивале, который является одним из крупнейших скачек в британском календаре.

Принцесса Анна в Челтнеме, 2002 год / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Анна воспроизвела свой образ 50-летней давности.

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