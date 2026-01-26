Надела пальто, как у Кейт: помощница принцессы Уэльской оказалась в центре внимания публики

Принцесса Кейт и ее помощница Натали Бэрроуз / © Getty Images

Хотя она обычно старалась не привлекать к себе внимания, а этот раз женщина была одета в практически идентичные темно-синие клетчатое пальто, как и Кейт.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Занимая второе место в команде помощников Кейт, госпожа Барроуз выполняет функции, схожие с обязанностями руководителя аппарата, занимаясь всем: от координации ее переписки и организации поездок до составления графика и планирования мероприятий. Работает во дворце она с 2017 года. С момента поступления на работу во дворец на эту важную должность, у Барроуз завязалась тесная дружба с Кейт, и, судя по всему, у них схожее чувство стиля.

Принцесса Кейт и ее помощница Натали Бэрроуз / © Getty Images

Кэтрин, напомним, синхронизировала свой лук в Шотландии с королевой Камиллой, которая также находилась в стране в тот момент. Королевские дамы продемонстрировали единство, когда принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы дать показания в суде.