- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Надела пальто, как у Кейт: помощница принцессы Уэльской оказалась в центре внимания публики
Правая рука принцессы Уэльской, Натали Бэрроуз, воссоздала ее королевский стиль, и появилась на мероприятии с Кейт в очень похожих пальто.
Хотя она обычно старалась не привлекать к себе внимания, а этот раз женщина была одета в практически идентичные темно-синие клетчатое пальто, как и Кейт.
Занимая второе место в команде помощников Кейт, госпожа Барроуз выполняет функции, схожие с обязанностями руководителя аппарата, занимаясь всем: от координации ее переписки и организации поездок до составления графика и планирования мероприятий. Работает во дворце она с 2017 года. С момента поступления на работу во дворец на эту важную должность, у Барроуз завязалась тесная дружба с Кейт, и, судя по всему, у них схожее чувство стиля.
Кэтрин, напомним, синхронизировала свой лук в Шотландии с королевой Камиллой, которая также находилась в стране в тот момент. Королевские дамы продемонстрировали единство, когда принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы дать показания в суде.