Надела платье, которое носила семь лет назад: герцогиня Софи появилась на военном параде

Герцогиня Эдинбургская Софи сегодня посетила военный парад в казармах Пиктон в Булфорде.
Сегодня Ее Королевское Высочество герцогиня Эдинбургская в качестве королевского полковника 5-го стрелкового батальона принимала участие в параде младших унтер-офицеров в казармах, которые после шестимесячного развертывания в Эстонии празднуют свое возвращение домой.
59-летняя Софи надела розовое платье-пальто c цветочным принтом от одного из любимых брендов королевской семьи Erdem, когда она принимала участие в параде. Кстати, это платье герцогиня уже надевала ранее, в 2017 году, когда присоединилась к членам королевской семьи на рождественской службе.
Сегодня Софи дополнила наряд нюдовыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках, надела серьги-висюльки из цветных камней, а на шее у нее была тонкая подвеска с розовым камнем. Герцогиня собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий дневной макияж.
Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская посетила винодельню. Там она появилась в сером брючном костюме в крупную клетку от Vince, блузке в тон и с серым клатчем-конвертом от Sophie Habsburg.
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