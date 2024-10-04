Надела платье, которое носила семь лет назад: герцогиня Софи появилась на военном параде

Герцогиня Эдинбургская Софи сегодня посетила военный парад в казармах Пиктон в Булфорде.

Сегодня Ее Королевское Высочество герцогиня Эдинбургская в качестве королевского полковника 5-го стрелкового батальона принимала участие в параде младших унтер-офицеров в казармах, которые после шестимесячного развертывания в Эстонии празднуют свое возвращение домой.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

59-летняя Софи надела розовое платье-пальто c цветочным принтом от одного из любимых брендов королевской семьи Erdem, когда она принимала участие в параде. Кстати, это платье герцогиня уже надевала ранее, в 2017 году, когда присоединилась к членам королевской семьи на рождественской службе.

Софи в 2017 году на рождественской службе / Фото: Getty Images

Сегодня Софи дополнила наряд нюдовыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках, надела серьги-висюльки из цветных камней, а на шее у нее была тонкая подвеска с розовым камнем. Герцогиня собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий дневной макияж.

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская посетила винодельню. Там она появилась в сером брючном костюме в крупную клетку от Vince, блузке в тон и с серым клатчем-конвертом от Sophie Habsburg.

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