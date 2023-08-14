Надела пальто в 20-градусную жару: Меган Маркл запечатлели на прогулке

Меган Маркл не часто попадает под прицел папарацци, но иногда все же случается.

На днях 42-летняя экс-актриса и жена принца Гарри была запечатлена в Монтесито. Несмотря на весьма теплую калифорнийскую погоду Меган была одета в шерстяное пальто верблюжьего цвета от Max Mara, стоимостью 1650 долларов, белые джинсы-скинни и дополнила лук пестрым платком на шее.

На руке у герцогини висела объемная белая сумка на коротких ручках. Также она держала в руке телефон. Волосы Меган распустила, надела серьги-висюльки и несколько других золотых украшений. На запястье у матери двоих детей заметили антистрессовый пластырь от NuCalm. Говорят, что он ускоряет начало реакции расслабления и стоит 80 долларов за упаковку из 20 штук. Неясно, что побудило Меган надеть его, хотя в последние месяцы она столкнулась со значительными конфликтами и критикой в адрес ее профессиональной деятельности.

Герцогиня Сассекская была без своего мужа принца Гарри, который в этот день все еще находился в Юго-Восточной Азии.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Меган не поехала с мужем Гарри в Японию, где он на выходных сыграл в благотворительно матче с поло вместе со своим калифорнийским другом и партнером по поло Начо Фигуэросом.

Начо Фигуэрос и принц Гарри / Фото: Associated Press

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