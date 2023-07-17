Надела платье без белья: принцесса Мария-Олимпия появилась на Уимблдоне

26-летняя принцесса в шелковом синем платье на тонких бретельках от Ralph Lauren и золотых туфлях на каблуках была запечатлена фотографами во время чемпионата Уимблдона во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Образ принцессы дополняла коричнево-бежевая сумка на короткой ручке и белоснежный свитер из мягкой пряжи, который Мария-Олимпия повязала вокруг шеи. Девушка расчесала свои белокурые волосы за пробором, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы розовым блеском. В ушах у нее были золотые серьги.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали фото семейства Уэльских, которые практически в полном составе посетили теннисный чемпионат. 41-летняя принцесса Кэтрин впечатлила публику красивым зеленым платьем.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

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