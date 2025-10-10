Надела наряд любимого цвета: королева Испании Летиция в лаконичном и элегантном платье вышла в свет

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Испании — 53-летняя Летиция — посетила конференцию посвященную психическому здоровью, которая проводилась по случаю Всемирного дня психического здоровья. Для этого мероприятие Ее Величество выбрала платье миди с рукавами-накидками и оригинальным разрезом спереди на юбке, разработанное Адольфо Домингесом. Этим образом Летиция в очередной раз продемонстрировало, что у нее есть любимый цвет и что она им не пренебрегает.

Платье сочетало в себе чистые линии и архитектурный крой, а также минимализм и простоту. Наряд королева дополнила также красным клатчем и удобными туфлями с квадратными каблуками и открытой пяткой. Для Летиции такой формат обуви очень важен, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем из-за которых она в прошлом году не могла носить каблуки.

Королева Летиция / © Getty Images

Но что интересно, платье королевы является копией наряда ее дочери принцессы Леонор, который та носила в 2023 году. Вот только наследница престола выбрала наряд зеленого цвета.

