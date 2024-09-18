Надела платье матери: принцесса Алексия в красном луке появилась на открытии парламента

19-летняя нидерландская принцесса выбрала яркий аутфит для семейного выхода.
Принцесса Алексия вчера вместе с родителями – королем Виллемом-Александром и королевой Максимой, а также старшей сестрой принцессой Катариной-Амалией посетила открытие государственного парламента, где Его Величество король озвучил планы политики нового правительства и бюджет на предстоящий год.
Принцесса Алексия надела красное платье с V-образным декольте и плиссированным подолом из гардероба ее матери королевы Максимы, в руках у нее был клатч VBH Luxury (также мамин), обула девушка босоножки из светлой кожи Gianvito Rossi и была в кожаных перчатках.
Алексия распустила волосы, а их часть собрала сзади заколкой. У принцессы на шее было ожерелье с подвеской Smile из 18-каратного желтого золота от Rosa de la Cruz London и цветочные золотые серьги в ушах. Макияж на ее лице был натуральных оттенков.
Напомним, мы также показывали вам, какой необычный аутфит выбрала для этого выхода королева Максима.
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