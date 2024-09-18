Надела платье матери: принцесса Алексия в красном луке появилась на открытии парламента

Принцесса Алексия вчера вместе с родителями – королем Виллемом-Александром и королевой Максимой, а также старшей сестрой принцессой Катариной-Амалией посетила открытие государственного парламента, где Его Величество король озвучил планы политики нового правительства и бюджет на предстоящий год.

Принцесса Алексия надела красное платье с V-образным декольте и плиссированным подолом из гардероба ее матери королевы Максимы, в руках у нее был клатч VBH Luxury (также мамин), обула девушка босоножки из светлой кожи Gianvito Rossi и была в кожаных перчатках.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Алексия распустила волосы, а их часть собрала сзади заколкой. У принцессы на шее было ожерелье с подвеской Smile из 18-каратного желтого золота от Rosa de la Cruz London и цветочные золотые серьги в ушах. Макияж на ее лице был натуральных оттенков.

Напомним, мы также показывали вам, какой необычный аутфит выбрала для этого выхода королева Максима.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Читайте также:

Принцесса Алексия - дочь Максимы и Виллема-Александра (7 фото)