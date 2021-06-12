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Надела платье необычного бренда: жена Бориса Джонсона появилась в новом образе

Надела платье необычного бренда: жена Бориса Джонсона появилась в новом образе

Кэрри Джонсон / Getty Images

Жена премьера выбрала платье с интересным кроем и красивым рисунком на ткани.

Вчера лидеры "Большой семерки" встретились с королевой Великобритании на вечернем мероприятии. Для ужина гости вновь переоделись в новые наряды и жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сменила свое нежно-розовое платье от Roksanda на эффектный наряд от бренда с очень необычным названием The Vampire’s Wife (жена вампира).

Кэрри Джонсон / © Getty Images
Кэрри Джонсон / Getty Images

Платье было длины миди и с пестрым цветочным принтом. Сочетала его Кэрри Джонсон с желтой сумкой от Gucci и слингбэками Prada.

Кэрри Джонсон и Борис Джонсон / © Associated Press
Кэрри Джонсон и Борис Джонсон / Associated Press

Взяла Кэрри этот наряд в аренду, как предыдущий или свое свадебное платье, пока не известно, но цена похожего платья на официальном сайте составляет 1075 фунтов стерлингов (это около 1516 долларов).

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