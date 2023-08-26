Надела платье с гламурной аппликацией: королева Максима неожиданно рассказала о курах-несушках

О новом сотрудничестве королева рассказала в коротком ролике, который записала на английском языке.

Королева Нидерландов Максима открыла американский филиал компании Kipster в Северном Манчестере. Kipster - голландская ферма по производству кур-несушек, что заботится о животных и окружающей среде и вносит вклад в сельское хозяйство замкнутого цикла. Голландские филиалы этой компании находятся в Бенингене и Венре.

Корм для кур на фермах почти полностью поступает из остатков пищевой промышленности, что позволило производит экологически чистые яйца. По словам королевы, благополучие животных и устойчивое производство продуктов питания имеют первостепенное значение.

Видеообращение королевы Максимы было записано в конце 2022 года, но опубликовали его только сейчас, с запуском Kipster в США. Для своего появления Максима надела платье в мелкую клетку, рукавами три четверти и рюшей-складкой на талии. Верхняя часть платья была украшена аппликацией из камней.

Также свой образ Максима дополнила серьгами, несколькими браслетами, часами и красным маникюром.

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