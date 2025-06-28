Надела платье с ландышами: беременная Беатриче Борромео появилась на показе Dior

Беатриче Борромео / © Getty Images

Реклама

В свет Беатриче Борромео вышла ровно через месяц после официального объявления о ее третьей беременности. Присутствовала на показе она, поскольку на протяжении многих лет является послом бренда. По этому случаю 39-летняя Беатриче надела длинное белое платье от Dior, украшенное принтами с ландышами, которое было выполнено в виде рубашки и имело пояс-завязку. Наряд идеально подчеркивал ее живот, а также выглядел сдержанно и элегантно.

Образ представительница монакской княжеской семьи дополнила сумкой Lady Dior темно-синего цвета, а также милыми и лаконичными балетками с бантиками. Волосы Беатриче уложила в элегантную прическу, надела серьги с бриллиантами и изумрудами, а также золотые часы.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Напомним, что Беатриче — жена Пьера Казираги — внука знаменитой княгини Монако Грейс, которую большинство знают под именем Грейс Келли. Его мать принцесса Каролина Гримальди, а дядя — нынешний князь Монако Альбер II.

Реклама

Для Пьера и Беатриче это будет уже третий ребенок, ведь также в браке они растят двух сыновей — Стефано и Франческо.

Беатриче, Пьер и их дети на одном из мероприятий в Монако / © Getty Images