Надела платье с плиссировкой: Сара Фергюсон встретилась с олимпийским медалистом

Мать принцесс Беатрис и Евгении тоже приобщилась к Олимпийским играм, но не посещением Ларижа, а только вечеринки в честь медалиста.
После завершения Олимпийских игр в Париже бывшая супруга принца Эндрю - Сара Фергюсон - встретилась с одним из победителей этого спортивного мероприятия - профессиональным гольфистом Томми Флитвудом. Спортсмен занял на соревнованиях второе место и привез домой в Великобританию серебряную медаль.
Встреча явно была веселой и приятной, ведь Сара забавно позировала с медалью спортсмена. На ней в тот момент было темное платье с плиссировкой на юбке и цветочным принтом. Волосы Сара собрала в "мальвинку", а также обула серебристые балетки.
"Величайшая честь познакомиться с таким спортсменом, олимпийцем и серебряным призером... Я была так горда познакомиться с самой особенной семьей Флитвуд. Клэр - невероятная опора", - написала она под фото имея в виду Клэр Флитвуд - супругу гольфиста.
На втором фото, которое опубликовала женщина, в кадр попал также ее зять - Эдоардо Мапелли-Моцци - муж ее дочери принцессы Беатрис. Пара в браке с 2020 года и недавно отпраздновала годовщину, впервые показав фото с поцелуем.
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