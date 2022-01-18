Надела платье свекрови: королева Летиция пришла на прием в наряде, который носила 45 лет назад королева София

Испанская королева Летиция часто надевает на светские выходы очень красивые наряды, а вчера мы увидели на ней платье, в котором выходила в свет ее свекровь – королева София – мама короля Филиппа VI.

Летиция и Филипп посетили торжественный прием в Королевском дворце в Мадриде, организованный для дипломатического корпуса. Наряд, в котором Ее Величество появилась на мероприятии, состоял из белого топа с прозрачными рукавами и цветочной вышивкой, а также изумрудной макси-юбки с красно-белым полосатым поясом на талии.

Королева Летиция / Getty Images

Этот же наряд 45 лет назад надевала на публичное мероприятие ее свекровь – королева София. Это было во время государственного визита испанских монархов в Германию в 1977 году. На снимке лица королевы Софии не видно, но очевидно, что это она, рядом находится ее супруг король Хуан Карлос I. Тот самый, который погряз в коррупционном скандале и сейчас даже, кажется, не живет в Испании.

Королева София, Германия 1977 год / Getty Images

А вот королева София, которой сейчас 83 года, все еще выполняет свои королевские обязанности и до сих пор часто появляется на публике. К слову, ее невестка королева Летиция не впервые была замечена в нарядах свекрови.

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