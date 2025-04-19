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Надела платье своей мамы-королевы: принцесса Дании Жозефина выбрала особый наряд для мероприятия
Юная принцесса носила брендовое платье, которому уже около 11 лет.
На этой неделе королева Дании Маргрете II отметила свой 85-й день рождения в кругу семьи и друзей во дворце Фреденсборг. Среди присутствовавших были также ее сын, его жена и внуки: король Фредерик, королева Мэри, кронпринц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина.
В честь ее дня рождения семья посетила концерт Королевского лейб-гвардейского оркестра во внутреннем дворе дворца. Перед началом мероприятия королева Маргрете приветствовала толпу, собравшуюся там выйдя на ступеньки.
14-летняя Жозефина стояла возле своей бабушки и была в тот день в черном платье в цветочный принт. Однако это необычное платье и ранее оно принадлежало ее матери королеве Мэри.
Это шелковое платье от бренда Dolce and Gabbana и Мэри его приобрела еще в 2014 году.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что Мэри — очень экономная королевская особа, поскольку на протяжении многих лет повторно носит вещи, в частности вечерние платья. Как видим, некоторые из нарядов она уже передает своим дочерям.