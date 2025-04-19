Надела платье своей мамы-королевы: принцесса Дании Жозефина выбрала особый наряд для мероприятия

Королевская семья Дании / © Getty Images

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На этой неделе королева Дании Маргрете II отметила свой 85-й день рождения в кругу семьи и друзей во дворце Фреденсборг. Среди присутствовавших были также ее сын, его жена и внуки: король Фредерик, королева Мэри, кронпринц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина.

Королевская семья Дании / © Getty Images

В честь ее дня рождения семья посетила концерт Королевского лейб-гвардейского оркестра во внутреннем дворе дворца. Перед началом мероприятия королева Маргрете приветствовала толпу, собравшуюся там выйдя на ступеньки.

14-летняя Жозефина стояла возле своей бабушки и была в тот день в черном платье в цветочный принт. Однако это необычное платье и ранее оно принадлежало ее матери королеве Мэри.

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Принцесса Жозефина (слева) и принцесса Изабелла (справа) / © Getty Images

Это шелковое платье от бренда Dolce and Gabbana и Мэри его приобрела еще в 2014 году.

Королева Мэри в 2014 года (тогда она еще носила титул принцессы)

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что Мэри — очень экономная королевская особа, поскольку на протяжении многих лет повторно носит вещи, в частности вечерние платья. Как видим, некоторые из нарядов она уже передает своим дочерям.