Надела платье в горох и красивые сережки: королева Летиция на рабочем мероприятии в Португалии

Надела платье в горох и красивые сережки: королева Летиция на рабочем мероприятии в Португалии

Королева продемонстрировала на деловой встрече новый элегантный образ.

Король Испании Фелипп и его супруга королева Летиция прибыли в Португалию, чтобы открыть "Центр рака поджелудочной железы Боттона-Шампалимо", который стал первым в мире учреждением, одновременно занимающееся исследованием и лечением заболевания.

Сопровождал королевскую чету президента Португалии Марсело Ребело де Соуза, и после торжественной части они все вместе отправились на обед.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

Для рабочего мероприятия Летиция выбрала белое платье в мелкий горох от бренда Armani. Наряд был выполнен из плиссированной ткани и имел длинные рукава с манжетами-рюшами. Дополнили образ королевы черные туфли-лодочки и сережки с жемчужинами.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

Напомним, на прошлой неделе королева Летиция приняла участие в международном мероприятии, проводившемся по случаю "Всемирного дня исследований рака".

Королева Летиция / Getty Images

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