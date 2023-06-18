Надела платье в клетку виши с широким поясом: королева Маргрете II сходила в красивом наряде в парк

У монархов был насыщенный день на свежем воздухе.

Король Норвегии Харальд V и его жена королева Соня уже несколько дней проводят в Дании. Этот визит призван укрепить исторические связи и тесные добрососедские отношения между странами и двумя королевскими домами.

За досуг пары отвечает королева Дании Маргрете II, поскольку вначале в их честь оган организовала гала-ужин во дворце Кристиана VII, а в субботу, 17 июня, отправилась вместе с ними в Sagnlandet Lejre - парк под открытым небом с исторической реконструкцией нескольких исторических периодов Дании.

Для активного дня на свежем воздухе королева Маргрете II надела легкое желтое платье в клетку виши, которое сочетала с жакетом и белыми мокасинами. Также на плече у нее висела небольшая сумка, талию украшал большой желтый ремень с пряжкой, а уши - большие круглые серьги с ромашками.

Маргрете II, король Харальд V, королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Соня же выбрала для прогулки удобные кроссовки, белую блузу с перфорацией и широкие льняные штаны оливкового цвета. Дополняли образ украшения с зелеными камнями, сумка и солнцезащитные очки. Король Норвегии Харальд выбрал штаны, синий пиджак, клетчатую рубашку и кепку.

Маргрете II, король Харальд V, королева Соня / Фото: Getty Images

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