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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Надела платок как топ: королева Рания удивила выбором летнего аутфита

Это был модный поворот, которого никто не ожидал от королевской особы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Иордании Рания давно завоевала статус одной из самых стильных королев, которая не боится модных экспериментов и позволяет себе более креативные наряды, чем другие представительницы королевских семей. В этот раз Рания удивила выбором топа для отдыха. Она опубликовала снимок в Instagram, на котором запечатлена в компании младшего сына Хашема.

Королева Рания и ее сын / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и ее сын / © Instagram королевы Рании

На фото Рания и Хашем сидят дома на летней террасе и наслаждаются теплым солнечным днем. На них солнцезащитные очки, а 20-летний принц носит ярко-красную футболку сборной Иордании по футболу. Рания же сочетала светлую рубашку, вязаную юбку и яркий платок в принт, который носила как топ, завязав на спине. Этот топ королевы был от бренда Alémais, а его стоимость 190 долларов.

Фото: alemais.com

Фото: alemais.com

Напомним, что платки в последнее время — главный тренд. Этим простым и красивым аксессуаром модницы украшают талию, голову, сумки и шею или носят как Рания. Недавно также красивый голубой платок, но от Gucci, продемонстрировала актриса Эль Фэннинг в Каннах.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и Лаура Маттарелла / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и Лаура Маттарелла / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Associated Press

Королева Рания / © Associated Press

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания, король Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Рания, король Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Рания, король Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Рания, король Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
178
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