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Надела платок как топ: королева Рания удивила выбором летнего аутфита
Это был модный поворот, которого никто не ожидал от королевской особы.
Королева Иордании Рания давно завоевала статус одной из самых стильных королев, которая не боится модных экспериментов и позволяет себе более креативные наряды, чем другие представительницы королевских семей. В этот раз Рания удивила выбором топа для отдыха. Она опубликовала снимок в Instagram, на котором запечатлена в компании младшего сына Хашема.
На фото Рания и Хашем сидят дома на летней террасе и наслаждаются теплым солнечным днем. На них солнцезащитные очки, а 20-летний принц носит ярко-красную футболку сборной Иордании по футболу. Рания же сочетала светлую рубашку, вязаную юбку и яркий платок в принт, который носила как топ, завязав на спине. Этот топ королевы был от бренда Alémais, а его стоимость 190 долларов.
Напомним, что платки в последнее время — главный тренд. Этим простым и красивым аксессуаром модницы украшают талию, голову, сумки и шею или носят как Рания. Недавно также красивый голубой платок, но от Gucci, продемонстрировала актриса Эль Фэннинг в Каннах.