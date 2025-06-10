Надела платок как топ: королева Рания удивила выбором летнего аутфита

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Королева Иордании Рания давно завоевала статус одной из самых стильных королев, которая не боится модных экспериментов и позволяет себе более креативные наряды, чем другие представительницы королевских семей. В этот раз Рания удивила выбором топа для отдыха. Она опубликовала снимок в Instagram, на котором запечатлена в компании младшего сына Хашема.

Королева Рания и ее сын / © Instagram королевы Рании

На фото Рания и Хашем сидят дома на летней террасе и наслаждаются теплым солнечным днем. На них солнцезащитные очки, а 20-летний принц носит ярко-красную футболку сборной Иордании по футболу. Рания же сочетала светлую рубашку, вязаную юбку и яркий платок в принт, который носила как топ, завязав на спине. Этот топ королевы был от бренда Alémais, а его стоимость 190 долларов.

Напомним, что платки в последнее время — главный тренд. Этим простым и красивым аксессуаром модницы украшают талию, голову, сумки и шею или носят как Рания. Недавно также красивый голубой платок, но от Gucci, продемонстрировала актриса Эль Фэннинг в Каннах.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания и Лаура Маттарелла / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Getty Images Королева Рания / © Getty Images Королева Рания / © Associated Press Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания / © Instagram королевы Рании Королева Рания, король Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press Королева Рания, король Абдалла II, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон / © Associated Press Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press