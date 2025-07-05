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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Надела ретро-очки и платье в крупный цветочный принт: герцогиня Софи посетила выставку в Кенте

Яркий наряд герцогини с крупным принтом привлекал внимание и очень шел ей.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Софи, герцогиня Эдинбургская

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

4 июля герцогиня Эдинбургская посетила выставку округа Кент, поскольку является покровительницей Ассоциации выставок и сельскохозяйственных организаций. Это был ее первый визит на мероприятие с 2009 года.

На выставке, которая продлится до воскресенья, представлен домашний скот, сельскохозяйственная техника, а также продукты местных производителей.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Для мероприятия на свежем воздухе 60-летняя Софи надела платье от лондонского бренда Erdem — платье-рубашку в яркий цветочный принт. У наряда были рукава три четверти и юбка длиной до щиколотки.

Наряд герцогиня дополнила эспадрильями — популярной обувью среди принцесс и первых леди. Ее лаконичная модель была от бренда Penelope Chilvers. Эту удобную обувь она сочетала с оригинальным клатчем-конвертом от бренда Sophie Habsburg и стильными очками немного в ретро-эстетике от еще одного знаменитого британского бренда Stella McCartney.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Напомним, что ранее герцогиня Эдинбургская посетила также Королевскую выставку Корнуолла. Мероприятие было организовано Королевской сельскохозяйственной ассоциацией Корнуолла для сбора средств и поддержки сельского хозяйства и сельских общин. Принц Уильям в тот день присоеденился к Софи.

Принц Уильям и герцогиня Софи / © Getty Images

Принц Уильям и герцогиня Софи / © Getty Images

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