Надела самое популярное платье от бренда Виктории Бекхэм: принцесса Ариана появилась в Гааге

Принцесса Ариана (в синем) и принцесса Алексия (в баклажановом) / © Getty Images

18-летняя принцесса Ариана — младшая из троих дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы — появилась на государственном мероприятии Дне принца (Prinsjesdag) в Гааге во время которого ее отец произнес тронную речь и озвучил планы политики нового правительства и бюджет на предстоящий год.

Король Виллем-Александр, королева Максима и их дочери / © Getty Images

Девушка решила надеть на важное государственное мероприятие длинное синее платье от бренда Виктории Бекхэм — это самая популярная модель дизайнера, которую неоднократно носила сам Виктория, а также другие королевские особы и знаменитости.

Наряд выполнен из темно-синего креп-сатина, а также украшен оборками и рукавами флаттер. Дополнила его принцесса шляпкой от Philip Treacy и украшениями своей матери. Также она носила кожаные перчатки синего цвета и держала в руке клатч.

Старшие сестры Арианы также посетили открытие парламента. 20-летняя Алексия надела баклажановое платье от бренда Solace London, у которого один рукав был длинный и немного расклешенный, а другой в виде кейпа.

Принцесса Нидерландов Алексия / © Getty Images

Старшая сестра и наследница престола — 21-летняя принцесса Катарина-Амалия — вышла в свет в наряде от бренда Taller Marmo трендового оттенка сливочного масла, которое дополняла кейп-накидка.