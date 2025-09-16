- Дата публикации
Надела самое популярное платье от бренда Виктории Бекхэм: принцесса Ариана появилась в Гааге
Принцесса вместе с родителями и сестрами посетила открытие парламента.
18-летняя принцесса Ариана — младшая из троих дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы — появилась на государственном мероприятии Дне принца (Prinsjesdag) в Гааге во время которого ее отец произнес тронную речь и озвучил планы политики нового правительства и бюджет на предстоящий год.
Девушка решила надеть на важное государственное мероприятие длинное синее платье от бренда Виктории Бекхэм — это самая популярная модель дизайнера, которую неоднократно носила сам Виктория, а также другие королевские особы и знаменитости.
Наряд выполнен из темно-синего креп-сатина, а также украшен оборками и рукавами флаттер. Дополнила его принцесса шляпкой от Philip Treacy и украшениями своей матери. Также она носила кожаные перчатки синего цвета и держала в руке клатч.
Старшие сестры Арианы также посетили открытие парламента. 20-летняя Алексия надела баклажановое платье от бренда Solace London, у которого один рукав был длинный и немного расклешенный, а другой в виде кейпа.
Старшая сестра и наследница престола — 21-летняя принцесса Катарина-Амалия — вышла в свет в наряде от бренда Taller Marmo трендового оттенка сливочного масла, которое дополняла кейп-накидка.