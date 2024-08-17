Надела украшение принцессы Дианы: Меган Маркл появилась в золотых серьгах-бабочках

Украшение было как никогда уместно, ведь за ним кроется сентиментальный подтекст.

Во время своего визита в Колумбию герцог и герцогиня Сассекские - Меган и Гарри - посетили школу. Во время общения с детьми герцогиня продемонстрировала особое украшение - золотые серьги своей свекрови.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Она появилась в серьгах-бабочках, которые ранее принадлежали покойной матери принца Гарри. Украшение Гарри унаследовал от матери, в после женитьбы подарил любимой жене.

Меган относительно редко надевает украшения Дианы и судя по наблюдениям, старается это делать по особым случаям. Например, этот визит в школу и выбор сережек было очень милым и сентиментальным жестом с ее стороны, ведь известно, что Диана в 18 лет работала воспитательнице, обожала детей и всегда умела с ними ладить. А на протяжении своей благотворительной работы принцесса Диана очень часто посещала детские больницы и центры помощи детям - это было огромной и важной частью ее самой.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Поэтому, можно предположить, что серьги Меган выбрала неспроста. Возможно так она почтила память одной из самых знаменитых королевских особ в мире и женщины с большим сердцем.

Однако не только серьгами тепер владеет Меган, а и колье с бабочкой, но оно на ней пока что не было замечено. Диана же носила этот набор в 1986 году во время поездки с мужем принцем Чарльзом в Британскую Колумбию, что в Канаде.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Она тогда сочетала этот золотой набор с синим костюмом от Кэтрин Уокер и шляпкой от от Грэма Смита.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Но есть все одно украшение, которое Меган почти никогда не снимает и всегда с ним появляется на всех мероприятиях - это золотые часы от Cartier. Они ранее тоже принадлежали принцессе Диане. Часы она всегда сочетает с браслетом The Love.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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