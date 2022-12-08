Надела серьги с интересной историей: рассматриваем новое украшение принцессы Уэльской

Стилисты принцессы Уэльской всегда продумывают ее гардероб до мельчайших деталей. Во время визита в США в один из выходов Кэтрин надела серьги, которые были созданы человеком, который получил бизнес-кредит от Фонда короля Чарльза.

Речь идет об организации The Prince's Trust, которую тогда еще принц Чарльз создал в 1976 году. Ее целью было помочь молодым людям в предпринимательстве, трудоустройстве, образовании и обучении.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Для визита в Гарвардский университет принцесса Кэтрин надела серьги-кольца от британского бренда Lenique Louis. В 2009 году фонд Чарльза предоставил лондонскому дизайнеру Леник Луи кредит в размере 2000 фунтов стерлингов (примерно 2400 долларов США), пишет People со ссылкой на издание Daily Mail.

Дизайнер фокусируется на создании изделий ручной работы и была выбрана послом благотворительной организации после успеха ее украшений. В посте в Instagram она поделилась статьей из The Mail, в которой говорилось, что серьги были разработаны с использованием переработанного золота и экологичной упаковки. Снимки издание опубликовало после выхода принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Это свидетельство никогда не отказываться от своей мечты! Бог покажет вас всему миру своим уникальным способом! Спасибо моей сестре, талантливой журналистке и телеведущей @stefscoop, за то, что брала у меня интервью для @dailymail и за то, что всегда подбадривала меня!" - написал дизайнер в блоге.

Стоимость украшения составляет 347 долларов. А после того как их надела принцесса Уэльская, бренд наверняка ждет еще больший успех. Ведь не секрет, все, что надевает Кейт, быстро раскупают в магазинах и на сайтах модных марок.

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