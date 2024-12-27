Надела серьги с топазами: рассматриваем аксессуар, который принцесса Кейт выбрала на Рождество

Этот ее аксессуар казался очень милым и необычным.
Принцесса Кейт совершенно уникальная личность, которая умеет привлечь внимание своими нарядами и аксессуарами. Она вместе с семьей появилась на рождественском мероприятии в Сандрингеме облачена в изумрудный цвет.
Принцесса подобрала к своему наряду серьги с голубым топазом в форме щита, которые были от бренда Robinson Pelham.
Создавая этот аксессуар, бренд черпал вдохновение в георгианской эпохе, серьги также включают в себя алмазные спицы в оправе, создавая эффект луча, поскольку они красиво возвышаются над главными центральными камнями.
Напомним, что ранее мы рассказывали, сколько стоят серьги принцессы, которые она надевала на рождественский концерт Together at Christmas, который проводится в Вестминстерском аббатстве.
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