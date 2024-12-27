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Надела серьги с топазами: рассматриваем аксессуар, который принцесса Кейт выбрала на Рождество

Надела серьги с топазами: рассматриваем аксессуар, который принцесса Кейт выбрала на Рождество

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Этот ее аксессуар казался очень милым и необычным.

Принцесса Кейт совершенно уникальная личность, которая умеет привлечь внимание своими нарядами и аксессуарами. Она вместе с семьей появилась на рождественском мероприятии в Сандрингеме облачена в изумрудный цвет.

Серьги принцессы Кейт / © Associated Press
Серьги принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса подобрала к своему наряду серьги с голубым топазом в форме щита, которые были от бренда Robinson Pelham.

Создавая этот аксессуар, бренд черпал вдохновение в  георгианской эпохе, серьги также включают в себя алмазные спицы в оправе, создавая эффект луча, поскольку они красиво возвышаются над главными центральными камнями.

Серьги принцессы Кейт / фото: скриншот Robinson Pelham / ©
Серьги принцессы Кейт / фото: скриншот Robinson Pelham

Напомним, что ранее мы рассказывали, сколько стоят серьги принцессы, которые она надевала на рождественский концерт Together at Christmas, который проводится в Вестминстерском аббатстве.

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