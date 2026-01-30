Надела шапку и длинное пальто: королева Мэри продемонстрировала два зимних образа на публике

Королева Мэри и король Фредерик X в Эстонии / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X посетили две страны с государственными визитами — Эстонию и Литву.

Во время визита в Королевский сад Дании в Таллинне королева Мэри продемонстрировала по-настоящему зимний лук и даже надела шапку, так как погода была холодная и снежная. На королеве было темно-зеленое двубортное пальто Harris Wharf London, широкие брюки The Fold и серая шапка-бини на голове, которая ничуть не испортила королевскую прическу.

Прибыв в Литву королева подобрала к этому же образу другой головной убор — кофейный берет и шарф ему в тон, когда Их Величества прибыли в центр управления беспилотниками, которым управляют добровольцы Литовских национальных добровольческих сил обороны и члены Литовского стрелкового союза, в городе Мицкунай.

Также во время визита в Литву королева демонстрировала еще один образ с ободком на голове, пальто и с объемным серым шарфом, когда с королем Фредериком X они появились на церемонии приветствия около президентского дворца вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и его женой Дианой.

Напомним, ранее королева Мэри демонстрировала, как вдохновилась образом принцессы Уэльской во время этих поездок.