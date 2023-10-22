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Надела шарф барвинкового цвета: Джилл Байден интересно разбавила строгий образ ярким аксессуаром

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Надела шарф барвинкового цвета: Джилл Байден интересно разбавила строгий образ ярким аксессуаром

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди продемонстрировала стильный осенний образ.

В суботу президент США Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - попали под прицел фотографов, когда выходили из самолета Air Force One. Супруги прибыли в Делавэр, вероятно, чтобы провести выходные с семьей в своем загородном доме.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди была традиционно очень элегантной и даже для простого перелета нарядилась. На 72-летней женщине было длинное черное платье в рубчик, которое она сочетала с полосатым жакетом с большими пуговицами и замшевыми сапогами.

На шею жена президента завязала яркий кашемировый шарф барвинского цвета. Также она сдела французский маникюр, укладку, макияж и завершила образ большими бриллиантовыми серьгами.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вероятно, что платье первой леди от бренда Gabriela Hearst и это именно та модель, в которой она появилась в журнале Women's Health.

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Дата публикации
Просмотры
333
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