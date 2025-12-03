- Дата публикации
Надела шляпку с перьями и брошь-реликвию: королева Камилла на встрече с президентом и первой леди Германии
Британская королевская семья на этой неделе принимает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер в Виндзорском замке. Пара прилетела в Великобританию с государственным визитом.
Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла приняли президентскую пару на официальной церемонии приветствия в городе Виндзор, а затем состоялась процессия карет к Виндзорскому замку, также состоялся строй почетного караула и обед с членами королевской семьи.
Королева Камилла выбрала для появления эффектный и яркий цвет, который уже давно носит в народе название «королевский синий». На ней было пальто от любимого бренда Anna Valentine, оригинальная шляпка с перьями от известного модиста Philip Treacy, а также свой образ Ее Величество дополнила небольшой сумкой с ручкой от бренда Atelier Renard, и замшевыми теплыми сапогами.
Однако особое внимание в образе королевы привлекла брошь, которую она надела на мероприятие, поскольку Камилла выбрала украшение-реликвию «Брошь принца Альберта» — это драгоценность, которую со времен королевы Виктории носила в дальнейшем каждая королева Британии.
Брошь ценна тем, что является свадебным подарком королеве Виктории, который она носила на протяжении всей своей жизни и считала самым любимым украшением. Подарил молодой королеве Виктории ее будущий муж принц Альберт 9 февраля 1840 года — за день до свадьбы.
Также в синем цвете в тот день появилась на мероприятии принцесса Кейт. Вместе с мужем принцем Уильямом принцесса Уэльская встречала президентскую чету в аэропорту Хитроу.