Надела шляпку с перьями и брошь-реликвию: королева Камилла на встрече с президентом и первой леди Германии

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла приняли президентскую пару на официальной церемонии приветствия в городе Виндзор, а затем состоялась процессия карет к Виндзорскому замку, также состоялся строй почетного караула и обед с членами королевской семьи.

Королева Камилла выбрала для появления эффектный и яркий цвет, который уже давно носит в народе название «королевский синий». На ней было пальто от любимого бренда Anna Valentine, оригинальная шляпка с перьями от известного модиста Philip Treacy, а также свой образ Ее Величество дополнила небольшой сумкой с ручкой от бренда Atelier Renard, и замшевыми теплыми сапогами.

Однако особое внимание в образе королевы привлекла брошь, которую она надела на мероприятие, поскольку Камилла выбрала украшение-реликвию «Брошь принца Альберта» — это драгоценность, которую со времен королевы Виктории носила в дальнейшем каждая королева Британии.

Брошь ценна тем, что является свадебным подарком королеве Виктории, который она носила на протяжении всей своей жизни и считала самым любимым украшением. Подарил молодой королеве Виктории ее будущий муж принц Альберт 9 февраля 1840 года — за день до свадьбы.

Также в синем цвете в тот день появилась на мероприятии принцесса Кейт. Вместе с мужем принцем Уильямом принцесса Уэльская встречала президентскую чету в аэропорту Хитроу.

