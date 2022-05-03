Надела сине-желтое платье и рассказа о поддержке Украины: Джилл Байден выступила на открытии выставки

Первая леди США выступила на открытии выставки Института костюма в Метрополитен музее в понедельник, 2 мая. Это мероприятие традиционно задает тему Met Gala, которое является главным балом костюма в США.

Перед публикой Джилл Байден появилась во флористическом платье от Tom Ford с голубыми и желтыми цветами. А в своей речи первая леди затронула важность и рассказала о е значении в политике, вспомнив при этом Украину и свой недавний наряд с подсолнухом.

Джилл Байден / Associated Press

"Я заказала аппликацию в виде подсолнуха — цветка Украины и символа надежды и солидарности — и пришила одну на манжет моего платья. Она была маленькая, но сияла на фоне глубокого кобальтово-синего цвета моего рукава. И в ту ночь, сидя рядом с послом Украины, я знала, что посылаю сообщение, не говоря ни слова: Украина в наших сердцах — и что мы поддерживаем их", - сказала первая леди.

Джилл Байден / Associated Press

Также она отметила, что на этой неделе отправится в Румынию и Словакию, чтобы встретится с украинскими семьями, которые вынуждены были бежать от войны в соседние страны. В ходе поездки Байден также встретится с военнослужащими США, сотрудниками посольства США, работниками гуманитарных организаций и педагогами, которые помогают обучать украинских детей-переселенцев.

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, что помимо платья, о котором рассказала Байден, также подсолнух был вышит и на ее защитной маске.

Джилл Байден / Associated Press

А это образ с подсолнухом на манжете, о котором рассказывала первая леди:

Джилл Байден / Associated Press

Читайте также: