Надела старое платье: королева Испании Летиция повторила один из своих любимых образов

Супруга испанского короля Филиппа VI в очередной раз показала свою бережливость.
Королева Испании Летиция в очередной раз очаровала нас своим потрясающим чувством стиля, когда появилась в Малаге, что на юге Испании.
Ее Величество приняла участие во второй Международной конференции, посвященной торговле людьми и участвовала в обсуждении стратегий по искоренению этого преступления.
Для мероприятия 51-летняя Летиция выбрала интересное трикотажное плиссированное платье от одного из своих любимых брендов Boss, которое в коллекции у нее с 2017 года, поэтому она периодически в нем появляется на публике. Платье двухцветное, плиссированное, длины миди.
Дополнила наряд она только серьгами с крупными жемчужинами и черными лакированными слингбэками от Massimo Dutti.
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