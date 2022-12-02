Надела свитер поверх платья: принцесса Мария-Олимпия на вечеринке в Лондоне

Вечеринка получила название Ralph Lauren & The Royal Marsden Cancer Charity Holiday. На пати принцесса приехала в атласном белом платье в пол, поверх которого надела объемный белый свитер с высокой горловиной, и в высоких сапогах из бархата на каблуках и шнуровке.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

На плече у принцессы Марии-Олимпии висела сумка, к которой был прикреплен брелок в виде медведя. Белокурые волосы Мария-Олимпия распустила и немного накрутила локонами, а также сделала макияж в натуральных оттенках.

В последнее время принцесса появлялась на публике в разных платьях длины миди. Она посещала вечеринку бренда Miu Miu в Лондоне, где блистала в черном наряде на тонких бретельках, а также мы видели ее образ в белом платье с перьям на церемонии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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