Надела тиару и колье Елизаветы II: королева Камилла очаровала публику роскошным вечерним образом

Ее Величество отдала дань уважения покойному монарху, поскольку пришла на мероприятие в одном из самых известных ее колье.

29 марта король Чарльз III и его супруга - королева-консорт Камилла - прибыли в Германию с трехдневным государственным визитом. В рамках их приезда в страну, состоялся государственный банкет в президентском дворце Бельвю.

Король Чарльз III, королева Камилла, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Королева очаровала публику своим элегантным вечерним образом - черным длинным платьем, которое для нее эксклюзивно создал британский модельер Брюс Олдфилд.

У платья были длинные рукава, опущенная линия талии на бедра и довольно глубокое полукруглое декольте. Украшением платья стала вышивка серебристым бисером в виде тонких веток с листьями. Наряд выглядел очень красиво и, безусловно, шел королеве.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Дополнили этот вечерний образ подвески, а также драгоценности с бриллиантами - тиара "Гревилл" и лондонское колье с "бахромой" - оба украшения принадлежали королеве Елизавете II. В ушах у Камиллы были серьги - вероятно, уже новинка, сделанная под колье, а на ее руке красовался красивый браслет.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также она взяла с собой элегантный клатч и палантин.

Король Чарльз III, королева Камилла, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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