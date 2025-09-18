ТСН в социальных сетях

Общество
292
1 мин

Надела ту же тиару, что и в прошлый визит Трампа: рассматриваем образ принцессы Анны с государственного банкета

Принцесса Анна посетила государственный банкет в Виндзорском замке вместе со своим супругом сэром Тимоти Лоуренсом.

Ольга Кузьменко
Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс

Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / © Associated Press

75-летняя сестра короля Чарльза вышла в свет в костюме цвета сливочного масла, который состоял из жакета с рукавами-фонариками и кружевной отделкой и юбки-макси прямого силуэта. Образ принцесса дополнила высокими перчатками, туфлями-лодочками на каблуках и тиарой «Сосновый цветок».

Эта тиара была подарена дедушкой Анны, королем Георгом VI, своей жене, Елизавете Боуз-Лайон на годовщину их свадьбы. Изготовлена тиара Cartier из аквамарина и бриллиантов в платиновой оправе. Принцессе Анне ее подарила бабушка на ее свадьбу.

Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / © Associated Press

По данным townandcountrymag.com за прошедшие годы принцесса Анна внесла несколько изменений в тиару, используя один из оригинальных элементов в подвесном ожерелье и, возможно, другие элементы в парных серьгах, которые она, по-видимому, надела вчера вечером на банкет в честь визита президента США Дональда Трампа.

Напомним, в 2019 году во время первого государственного визита Трампа принцесса носила эту же тиару и украшения на банкете.

Принцесса Анна на банкете в 2019 году / © Getty Images

Принцесса Анна на банкете в 2019 году / © Getty Images

А вот настоящий фурор произвела принцесса Уэльская Кейт. Она появилась на банкете в роскошном новом платье от Phillipa Lepley и любимой тиаре.

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

