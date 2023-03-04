Надела впервые: принцесса Кейт появилась на публике в броше, которая ранее принадлежала Диане

В британской королевской семье ювелирные украшения имеют символическое значение, поэтому часто серьги и броши, которые мы видим на принцессе Уэльской несут какой-то посыл.

В первый день весны королевская пара появилась на параде в честь национального праздника Дня святого Давида. Принц и принцесса Уэльские чествовали валлийских гвардейцев в Виндзоре, недалеко от их дома.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На параде Уильям и Кейт раздали символический лук-порей офицерам и гвардейцам полка. Растение долгое время ассоциировался с Уэльсом - согласно легенде, святой покровитель нации велел валлийским солдатам носить лук-порей на своих шлемах, чтобы они могли лучше узнавать друг друга в битве против саксов.

По такому поводу Кейт выбрала особое украшение - небольшую бриллиантовую брошь в виде лука-порей. Это украшения принцесса надела впервые.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Возможно, брошь досталась Кейт в наследство от свекрови после свадьбы с Уильямом, но ранее она не могла ее носить по рангу. А так как принц теперь стал церемониальным полковником валлийской гвардии - Кейт, как его супруга, теперь тоже может надевать их символику.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Скорее всего ранее брошь принадлежала принцессе Диане и была изготовлена для нее эксклюзивно. Леди Ди надевала украшение довольно часто.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Если присмотреться, то можно заметить, что на украшениях Кейт и Дианы одинаково закручены листья лука.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Однако подобное украшение не единственное в своем роде. Похожая брошь также была в коллекции королевы Елизаветы II, ей ее подарили в 60-х годах валлийские гвардейцы, якобы они скинулись по 12,5 пенсов для этого.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Также брошь лук-порей есть и в коллекции королевы Камиллы, но она немного отличается от украшений Кейт и Елизаветы II, поскольку луковица у нее выполнена из желтого золота, а лепестки изогнуты в другие стороны.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: