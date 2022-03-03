Надела вышиванку: королева Летиция выразила поддержку Украине

Королевские особы почти не высказываются о войне в Украине, которую развязала Российская Федерация. Но поддерживают нашу страну иначе.
Королева Испании Летиция прибыла сегодня в аудиторию Mutua Madileña в Мадриде.
Супруга короля Филиппа VI направила народу Украины послание поддержки, надев одну из традиционных блуз страны – украинскую вышиванку в сочетании с черными брюками со стрелками и широким кожаным поясом из кожи крокодила и обула туфли-лодочки на каблуках.
Напомним, ранее жена американского президента – Джилл Байден - в знак солидарности с Украиной пришла на мероприятие в маске с подсолнухом.
А вчера в Берлине шведский актер Август Витгенштейн вышел на дорожку в черной футболке, на которой был портрет Владимира Зеленского и подпись – Президент.
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