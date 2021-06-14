Надела яркий ансамбль: улыбчивая королева Елизавета приняла Байденов в Виндзорском замке

Это первая официальная встреча королевы и президента США. Она включала в себя почетный караул и чаепитие.
Королева Елизавета II приняла президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Виндзорском замке на их первую официальную встречу. Президентская чета прибыл из Корнуолла, где несколько дней принимал участие в саммите лидеров G7.
Их приветствовал Почетный караул в четырехугольнике Виндзорского замка, где гренадерский гвардейский первый батальон Королевской роты запустил салют и заиграл Государственный гимн США. На официальной части мероприятия королева была в хорошем настроении и много улыбалась. Затем президент и первая леди присоединились к Ее Величеству за чаем в парадных покоях Виндзорского замка.
Для встречи королева выбрала розовое платье-футляр с цветочным рисунком, которое сочетала с розовой шляпкой, черной сумкой любимой модели от британского бренда Launer, туфлями на низком каблуке и белыми перчатками. Из украшений Ее Величество выбрала жемчужные бусы и лаконичные сережки.
Первая леди предпочла надеть голубой ансамбль, который состоял из удлиненного жакета на одной пуговице и платья-футляра. Украсили образ сережки и большая брошь на лацкане. Также на ней были бежевые слингбэки Valentino, которые миссис Байден обувала несколько дней тому назад на встречу G7.
В последние годы Ее Величество принимала в Виндзорском замке еще 4 президентов Соединенных Штатов. Президент Байден - 13-й действующий президент США, которого встретила Ее Величество. В качестве главы государства королева регулярно общается с мировыми лидерами и ключевыми дипломатическими фигурами.
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