Надела яркий ансамбль: улыбчивая королева Елизавета приняла Байденов в Виндзорском замке

Это первая официальная встреча королевы и президента США. Она включала в себя почетный караул и чаепитие.

Королева Елизавета II приняла президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Виндзорском замке на их первую официальную встречу. Президентская чета прибыл из Корнуолла, где несколько дней принимал участие в саммите лидеров G7.

Их приветствовал Почетный караул в четырехугольнике Виндзорского замка, где гренадерский гвардейский первый батальон Королевской роты запустил салют и заиграл Государственный гимн США. На официальной части мероприятия королева была в хорошем настроении и много улыбалась. Затем президент и первая леди присоединились к Ее Величеству за чаем в парадных покоях Виндзорского замка.

Королева Елизавета II, Джо и Джилл Байден / Associated Press

Королева Елизавета II, Джо и Джилл Байден / Associated Press

Для встречи королева выбрала розовое платье-футляр с цветочным рисунком, которое сочетала с розовой шляпкой, черной сумкой любимой модели от британского бренда Launer, туфлями на низком каблуке и белыми перчатками. Из украшений Ее Величество выбрала жемчужные бусы и лаконичные сережки.

Королева Елизавета II, Джо и Джилл Байден / Associated Press

Первая леди предпочла надеть голубой ансамбль, который состоял из удлиненного жакета на одной пуговице и платья-футляра. Украсили образ сережки и большая брошь на лацкане. Также на ней были бежевые слингбэки Valentino, которые миссис Байден обувала несколько дней тому назад на встречу G7.

Королева Елизавета II, Джо и Джилл Байден / Associated Press

В последние годы Ее Величество принимала в Виндзорском замке еще 4 президентов Соединенных Штатов. Президент Байден - 13-й действующий президент США, которого встретила Ее Величество. В качестве главы государства королева регулярно общается с мировыми лидерами и ключевыми дипломатическими фигурами.

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Королева Елизавета II на встречах с президентами США (8 фото)

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