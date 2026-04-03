Надела юбочный костюм и каблуки: 82-летняя королева Сильвия посетила концерт украинских артистов
1 апреля король и королева посетили концерт «Украинская весна» в Стокгольмском концертном зале.
Концерт открыл европейский фестиваль «Украинская весна» и положил начало новому международному сотрудничеству между музыкальными учреждениями Швеции и Украины.
На публичное мероприятие Ее Величество королева Сильвия приехала в светло-сером юбочном костюме, к которому подобрала светлую блузку с бантом, а на груди у нее был прикреплен значок в форме сердца в цветах украинского флага. К образу Сильвия подобрала светлые туфли на невысоких каблуках, сделала прическу и макияж. Ее муж король Карл Густав надел синий костюм в сочетании с белой рубашкой и оливковым галстуком.
Королевская чета сфотографировала с артистами и вышла на сцену во время мероприятия. А снимками с мероприятия поделились в королевском Instagram.