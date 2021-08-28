Надела жакет в стиле милитари: Сара Йоркская посетила церемонию British LGBT Awards

Для своего светского выхода герцогиня Йоркская выбрала оригинальный образ в синих оттенках.

27 августа герцогиня Сара Йоркская посетила церемонию British LGBT Awards 2021, которая проходила в пивоварне в Лондоне. Премия British LGBT Awards направлена на награждение людей и организаций, продемонстрировавших выдающуюся приверженность ЛГБТ-сообществу.

Во время церемонии награждения герцогиня была одета в оригинальный синий жакет в стиле милитари из коллекции бренда Extreme. Под жакет она надела более сдержанное шифоновое синее платье с V-образным декольте, поясом и ассиметричным подолом. Завершили этот образ синие туфли с крупными брошками в виде бабочек и небольшой клатч.

Сара Йоркская / Getty Images

Стоит жакет как у герцогини 720 евро, но в продаже таких больше нет.

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